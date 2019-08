21 de agost de 2019

El Govern denuncia davant la Guàrdia Civil dos incendis presumptament intencionats en vehicles de Medi ambient

PALMA DE MALLORCA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Medi ambient i Territori ha denunciat aquest dimecres, davant la Guàrdia Civil, dos incendis contra vehicles oficials del cos d'Agents de Medi ambient a Mallorca, presumptament intencionats.

Així ha informat el Govern en una nota en la qual detallen que el primer episodi es va produir la matinada del passat 12 d'agost quan un vehicle va ser incendiat. El vehicle va ser declarat sinistre total.

D'altra banda, aquest dilluns, un segon vehicle va sofrir un intent de crema intencionada que malgrat que no es va consumir, va provocar danys per valor d'uns 900 euros.

La Conselleria ha condemnat aquests atacs i ha recordat que els Agents de Medi ambient són agents de l'autoritat, exercint funcions de policia judicial. Segons han indicat, com a agents de l'autoritat, tenen l'obligació d'investigar i denunciar qualsevol infracció de tipus ambiental, tant per la via penal com per l'administrativa.

El Govern ha recalcat que empararà "sempre" als seus membres davant qualsevol agressió o abús i si és necessari a través dels serveis jurídics.