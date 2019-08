23 de agost de 2019

El Govern destina prop de 2,5 milions d'euros per a la millora de la seguretat en els municipis de Balears

PALMA DE MALLORCA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern, a través de la Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització, destinarà aquest any 2.449.996,48 euros al Fons de Seguretat Pública, fons d'ajudes destinat a millorar la seguretat en els municipis de Balears mitjançant la realització i l'impuls d'actuacions que garanteixen la coordinació de les policies locals.

Així ho ha indicat la portaveu de l'Executiu balear, Pilar Costa, en una roda de premsa en la qual ha donat compte dels acords del Consell de Govern, i en la qual ha detallat que es distribuiran 1.853.409,15 euros entre els municipis de Mallorca; 324.358 euros en els municipis de Menorca; 208.515,96 euros en els municipis d'Eivissa, i 63.713,21 euros a Formentera.

El Fons de Seguretat Pública se centra a impulsar l'estabilitat i l'adequació en la prestació dels serveis policials, a millorar la coordinació de les policies locals i a adoptar mesures per promoure la qualitat dels serveis policials.

En la distribució de la partida pressupostària es valoren criteris que volen donar resposta tant als interessos i a les necessitats dels municipis que tenen més dificultats per prestar els serveis bàsics que corresponen a les policies locals, com als dels altres municipis que compten amb més mitjans per fer front a la gran afluència turística que es produeix en tot l'àmbit del territori insular.

Així doncs, el Fons preveu aquesta distinció i diferència entre municipis de caràcter rural i municipis de caràcter turístic, amb la finalitat d'impulsar línies d'actuació específiques dirigides a un o a tots dos tipus de municipis en funció de les seves peculiaritats.

Una de les principals línies del Fons de Seguretat Pública és impulsar el programa de Policia Tutor en tots els municipis de les Balears i elaborar plans d'objectius policials.