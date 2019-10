15 de octubre de 2019

El Govern diu que no actuarà com a "censor polític" després de la crema d'una bandera d'Espanya en el festival MUR

PALMA DE MALLORCA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat, Pilar Costa, ha indicat aquest dimarts, durant el ple del Parlament, que el Govern de Balears no actuarà com a "censor polític" després de la crema d'una bandera d'Espanya al festival MUR, celebrat en el municipi de Felanitx, i que va comptar amb una subvenció de 12.500 euros per part de l'administració.

Així s'ha expressat la consellera després de la pregunta de la diputada del grup parlamentari de Ciudadanos Patricia Guasp que ha instat el Govern a condemnar aquest succés. A més, Pilar Costa ha argumentat, que, malgrat que el Govern no comparteix aquests actes, les subvencions culturals s'atorguen, exclusivament, "mitjançant criteris tècnics" i ha defensat, a més, la llibertat d'expressió.

