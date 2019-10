15 de octubre de 2019

El Govern diu que vol "periodisme i no criteris polítics" en la gestió d'IB3

PALMA DE MALLORCA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Administracions Públiques i Modernització del Govern, Isabel Castro, ha indicat que l'executiu Balear vol "periodisme i no criteris polítics" en la gestió de la Radiotelevisió pública de Balears (IB3), alhora que ha reconegut que el Govern encara no ha pres una decisió ferma sobre la possible internalització dels serveis informatius d'IB3.

Així s'ha expressat Castro durant el ple del Parlament d'aquest dimarts on ha argumentat, també, que el Govern no vol precipitar-se i "llançar missatges en fals" respecte a la possible internalització, alhora que ha acusat a l'anterior govern del PP d'"intervenció política" en la gestió de l'ens públic. Finalment, la consellera ha argumentat que abans de prendre una decisió ferma en aquest sentit, el Govern ha d'analitzar l'impacte que suposaria aquest canvi de model en la gestió dels serveis informatius d'IB3.

