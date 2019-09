6 de setembre de 2019

El Govern dóna el seu condol a la família de l'expresident del Col·legi de Metges de Balears Antonio Alastuey Pruneda

PALMA DE MALLORCA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salut i Consum, Patrícia Gómez, ha donat el condol a la família i amics del que fos el president del Col·legi de Metges de Balears (Comib) Antonio Alastuey Pruneda entre 1982 i 1986, qui ha mort als 87 anys.

En el seu compte oficial de Twitter, Gómez ha manifestat també que Alastuey Pruneda va deixar "un llegat important" per als col·legiats del Comib.

Segons va informar el Comib aquest dijous, el funeral tindrà lloc el dimarts 10 de setembre, a les 20.00 hores, a l'església de Montisión de Palma.

Antonio Alastuey Pruneda, metge especialista en Electroradiografia i Radiodiagnòstic, va néixer a Avilés (Astúries) en 1932. Va acabar la carrera en la Facultat de Medicina de Valladolid en 1955 i va ingressar per oposició en la sanitat militar. Després de la seva especialització, en 1961 es va establir professionalment a Palma com radiòleg de l'Hospital militar. Posteriorment va treballar com a radiòleg de la Seguretat Social i en la pràctica particular al capdavant del Gabinet de 'Rayos X' del doctor José Rovira.

Va ser triat president del Comib el 18 de febrer de 1982. Durant els seus quatre anys de mandat va escometre la primera gran obra de reforma i ampliació de la seu col·legial del Passeig Mallorca, va remodelar i va catalogar la biblioteca i va impulsar la línia investigadora de la institució amb la creació de tres premis anuals per distingir els millors treballs dels col·legiats. Sota la seva presidència es va commemorar el centenari del Col·legi de Metges i va promoure l'estudi històric 'Medicina i societat. El Col·legi de Metges de Balears (1882-1982)'.

Des del Comib han ressaltat que, en la seva tasca com a president, Alastuey "es va esforçar a conscienciar als col·legiats en la necessitat de formar un bloc sòlid entorn del Col·legi i, en tot moment, va cercar la creació de noves vies de diàleg i entesa entre col·legiats, institució i l'administració".

Alastuey Pruneda va rebre en 2011 la insígnia d'or del Comib, en complir els 50 anys com a metge col·legiat a Balears.