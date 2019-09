19 de setembre de 2019

El Govern elaborarà un esborrany per regular el turisme d'excessos "abans de finals d'any"

PALMA DE MALLORCA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, ha anunciat aquest dijous en compareixença parlamentària que la seva àrea treballarà per tenir un esborrany de regulació del turisme d'excessos "abans de finals d'any" i que pugui entrar a tramitació en el Parlament durant el proper període de sessions.

Durant la seva intervenció, Negueruela ha explicat que aquesta serà una "norma de consens" que compleixi amb els compromisos adquirits en els 'Acords de Bellver' i que actuï contra els excessos que afecten "la qualitat i la competitivitat" de Balears com a destinació turística.

Així mateix, el conseller ha recordat la intenció del Govern de limitar les escales de creuers al Port de Palma i ha anunciat que, en aquest sentit, "es prendran mesures per facilitar la inversió en el sector i permetre la continuació del procés de renovació de l'oferta turística".

D'altra banda, el reforç de la Inspecció Turística serà una altra de les línies d'actuació de la Conselleria per als pròxims anys, com també serà una prioritat "la millora de les condicions laborals dels treballadors, intervenint en els conflictes laborals que es produeixen als diferents sectors productius".

En aquest sentit, Negueruela ha recordat l'aprovació d'un Pacte per la Competitivitat, l'Ocupació de Qualitat i el Progrés Social de la passada legislatura, del qual van derivar eines com el Pla d'Ocupació de Qualitat, el Pla d'Autoocupació o el Pla Director d'Economia Social, que ha titllat d'"aposta pel diàleg social".

Així mateix, Negueruela també ha exposat les línies estratègiques d'actuació de la Direcció general de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular, amb una "aposta clara" pels autònoms, "com ja es va fer la passada legislatura amb el Pla d'Autoocupació". "Balears és la comunitat on més han crescut els autònoms i és per això que s'afavoriran noves línies de finançament per a emprenedors", ha afegit.

Finalment, el conseller ha valorat la importància que l'impuls de les infraestructures i la lluita contra la precarietat i la sinistralitat laboral, un fenomen "inadmissible" que des del nou Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral "es combatrà amb nou personal tècnic i amb l'elaboració de línies específiques d'actuació per a cada sector, fent especial esment en l'hostaleria".