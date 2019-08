22 de agost de 2019

El Govern esgotarà "la via política i de diàleg" amb el Ministeri per reclamar els recursos pendents de 2019

PALMA DE MALLORCA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear esgotarà "la via política i de diàleg" amb el Ministeri d'Hisenda per reclamar els recursos pendents del sistema de finançament corresponents a 2019, que en el cas de Balears ascendeixen a 177 milions d'euros.

Així ho han indicat a Europa Press fonts de la Conselleria d'Hisenda, que han precisat que el Govern confia a trobar una fórmula legal que permeti transferir aquests recursos a la Comunitat Autònoma com estava previst inicialment.

Cal recordar que aquest dimecres el vicepresident de la Generalitat de Catalunya i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, anunciava la seva decisió de portar al Govern central als tribunals per l'impagament d'avançaments de 2019, i convidava a la resta de comunitats autònomes a sumar-se a aquesta denúncia.

En el cas de Balears, la pròrroga dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) de 2018 suposa 177 milions d'euros menys respecte a les xifres comunicades originalment pel Ministeri, amb les quals les Comunitats Autònomes treballen per a l'elaboració dels seus propis pressupostos.

La xifra es compon de 99 milions d'euros de les entregues a compte del sistema de finançament autonòmic més 78 milions de la mensualitat pendent de la liquidació de l'IVA de 2017.

Les fonts consultades han insistit que el Govern manté "des del primer dia" aquesta reclamació davant el Govern de Pedro Sánchez. La presidenta del Govern, Francina Armengol, va traslladar aquesta reivindicació al president en funcions durant la seva trobada a Palma aquest estiu, i també s'ha plantejat en diverses reunions amb el Ministeri en els últims mesos.

En concret, Balears ha instat el Govern central a cercar una fórmula avalada pels serveis jurídics que permeti fer efectius aquests pagaments, i també ha plantejat la possibilitat de modificar els objectius de dèficit, ampliant els marges de les Comunitats.

Amb tot, el Govern confia que sigui possible formar un nou Govern a Espanya per afrontar altres assumptes d'importància per a Balears, com la reforma del sistema de finançament -amb el qual l'Executiu autonòmic exigeix un finançament "més just" per a les Illes- i la dotació de les inversions i millores del nou Règim Especial per a Balears (REB).

Una altra qüestió de gran importància per a la Comunitat és l'aprovació definitiva dels beneficis fiscals per a empreses i autònoms de l'avantprojecte de mesures fiscals del règim especial -que va ser aprovat pel Consell de Ministres i està pendent de la seva tramitació i aprovació definitiva al Congrés dels Diputats-.