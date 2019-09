20 de setembre de 2019

El Govern incrementa en 1,9 milions les ajudes per al lloguer perquè "s'espera un increment de demanda"

PALMA DE MALLORCA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autoritzat l'ampliació de la despesa destinada a cobrir les ajudes per al lloguer de la convocatòria de 2019 perquè, sense l'exigència d'ingressos mínims als sol·licitants, "s'espera un increment de la demanda".

En roda de premsa posterior al Consell de l'Executiu autonòmic, la portaveu del Govern, Pilar Costa, ha especificat que la previsió inicial era destinar un total de 6,3 milions d'euros i, d'aquest import, 6.168.000 fossin procedents de fons estatals i altres 196.000 de fons propis de la Comunitat.

Segons ha informat Costa, ara s'ha acordat ampliar en 1,9 milions d'euros la quantitat pel fet que la convocatòria d'ajudes elimina el requisit de renda mínima per poder sol·licitar-les.

"Això pot suposar un creixement considerable de les sol·licituds i amb l'ampliació del pressupost, la convocatòria passarà a ser de 8,2 milions d'euros i permetrà atendre més sol·licituds", ha explicat.

Des del 2015, s'ha produït un increment dels recursos destinats a aquestes ajudes, que han passat d'1,4 milions d'euros el 2015 als 8,2 milions d'aquest any.

Pel que fa a les condicions per accedir a les ajudes el preu màxim del lloguer són 900 euros. Per a la ciutadania en general, l'ajuda és del 40 per cent del preu del lloguer, amb un límit màxim de 4.000 euros anuals i de 330 euros mensuals per habitatge.

Així mateix, existeix una línia específica d'ajudes per als joves de fins el 35 anys i per als majors de 65 anys. En aquest cas, l'ajuda és del 50 per cent del lloguer fins als 600 euros i del 30 euros entre els 601 euros i els 900 euros, amb un màxim anual de 4.300 euros i de 360 euros mensuals.

Les ajudes per a lloguer es pagaran entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2019 i la constitució de la fiança ha de constar en l'Ibavi. Podran demanar-se fins al 4 de novembre.