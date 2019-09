18 de setembre de 2019

El Govern incrementa un 59% la plantilla de gestors d'emergències del SEIB 112

PALMA DE MALLORCA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha incrementat en un 59 per cent respecte a l'any passat la plantilla de personal del centre d'operacions del Servei d'Emergències 112 (SEIB 112) amb la incorporació de 13 nous gestors d'emergències i a l'espera d'incloure nou professionals més abans de finals d'any.

Així ho ha anunciat aquest dimecres la consellera d'Administracions Públiques i Modernització, Isabel Castro, en una compareixença davant la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament per donar compte de les línies estratègiques i objectius del Govern per aquesta legislatura.

En concret, Castro ha informat que en el mes d'octubre s'iniciarà un nou procés formatiu per completar la plantilla de gestors d'emergències amb les 22 noves places creades, fins a arribar a 59.

Paral·lelament, es desenvoluparà un pla de promoció interna per augmentar fins a 13 el nombre de supervisors i fins a cinc el nombre total de caps de sala.

INVERSIÓ EN TECNOLOGIA

D'altra banda, la consellera ha informat de la substitució i millora de tota la plataforma tecnològica de veu del centre d'operacions del 112 amb una inversió d'1,9 milions d'euros, així com la previsió de substituir el programari de gestió del servei.

També s'ha renovat l'equipament tecnològic de la Unitat de Comandament Avançat (UCA) que inclou material informàtic i de comunicacions amb una inversió de 25.000 euros, i l'adquisició de tres drons per 6.000 euros.

A més, s'han invertit 60.400 euros en telecomunicacions a través d'Ibetec (Entitat pública empresarial de Telecomunicacions i Innovació de Balears) amb la compra d'una estació basi portàtil per poder donar cobertura a qualsevol zona de la comunitat.

Segons ha avançat Castro, s'està treballant en un major enfocament cap a la prevenció, dirigida als ciutadans i als mateixos serveis d'emergències amb la detecció de fenòmens meteorològics adversos, entre d'altres.

En aquest sentit, la Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització ha assegurat que el Govern ja ha abonat més de 37 milions d'euros en ajudes a particulars, empreses i ajuntaments afectats per les inundacions del 9 d'octubre de l'any passat al Llevant de Mallorca.

ALTRES QÜESTIONS

Castro ha destacat també que, quant a la funció pública, Balears compta amb una taxa d'empleats públics del 18,6 per cent, amb un increment del 28,5 per cent en els últims cinc anys, encara que apunten que "està per sota de la mitjana estatal" que se situa en un 19,5 per cent.

Pel que fa a la modernització de l'Administració Autonòmica, Castro preveu tenir en menys d'un any el 100 per cent dels tràmits dels expedients de contractació del Govern disponibles a la seu digital, i en menys de dos anys, els del sector públic instrumental.

D'altra banda, en aquesta legislatura, l'àrea de Memòria Democràtica pretén continuar amb el desenvolupament de lleis de Fosses aprovades la legislatura passada i la publicació del cens de víctimes de la guerra civil i la dictadura franquista, entre altres accions.

Finalment, Castro ha apuntat que té l'objectiu de posar en funcionament "una plataforma virtual unificada, activa i funcional" per a les Administracions de Balears amb l'objectiu de treballar en la participació ciutadana i el voluntariat.