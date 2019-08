13 de agost de 2019

El Govern intensificarà la vigilància a Llucalcari i Cala Deià per evitar acampades no autoritzades

PALMA DE MALLORCA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agents de la Conselleria de Medi ambient del Govern, en col·laboració amb l'Ajuntament de Deià i la Policia Local, intensificarà la vigilància en les cales de Llucalcari i Cala Deià (Mallorca) per evitar possibles acampades no autoritzades en una zona "amb alt risc d'incendi".

Segons ha informat la Conselleria en un comunicat, aquest operatiu es durà a terme coincidint amb les festes de la localitat. Aquestes dues cales estan situades en una zona que presenta el nivell més alt d'alerta per risc d'incendi (extremadament alt), a causa de la presència d'una massa forestal "molt contínua" en un terreny "abrupte" i de difícil accés.

A més, la Conselleria ha assenyalat que aquest any el terreny presenta una situació de sequera "molt desfavorable" i ha recordat que "no està permès acampar en espais naturals protegits sense autorització prèvia".

Han indicat, també, que no s'han d'encendre focs ni a la platja ni en el bosc i que no s'han de tirar al terra materials que puguin generar incendis forestals com a burilles, bengales o veles. Així mateix, els residus generats s'han de "recollir i gestionar adequadament".

D'acord amb la Llei d'espais de rellevància ambiental (LECO) està prohibit acampar a l'aire lliure sense autorització. La sanció mínima per incomplir aquesta normativa és de 100 euros que poden incrementar-se si es duen a terme altres activitats no permeses.