12 de juliol de 2019

El Govern interposa un recurs en el Tribunal Suprem per gestionar les aigües exteriors del Parc de Cabrera

PALMA DE MALLORCA, 12 Jul.

El Consell de Govern ha autoritzat aquest divendres a la Direcció de l'Advocacia de la Comunitat a interposar un recurs contenciós administratiu en el Tribunal Suprem (TS) per poder gestionar les aigües exteriors del Parc Nacional Marítim-terrestre de l'Arxipèlag de Cabrera, incorporades com a superfície marina protegida amb la recent ampliació del parc.

Així ho ha indicat la portaveu del Govern i consellera de Presidència, Pilar Costa, en roda de premsa posterior Consell i ha concretat que el recurs s'interposa contra els paràgrafs segon i tercer de l'apartat tercer de la part dispositiva de l'acord del Consell de Ministres de dia 1 de febrer de 2019, pel qual s'amplien els límits del Parc amb la incorporació d'espais marítims que confronten.

Segons ha explicat, en aquest apartat es determina que la gestió de les aigües exteriors marines que s'inclouen en el Parc corresponen a l'Administració de l'Estat i, per argumentar-ho, s'especifica que no hi ha evidències científiques que avalin la continuïtat amb l'ecosistema terrestre.

