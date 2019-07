26 de juliol de 2019

El Govern invertirà 2,4 milions d'euros en construir el nou centre internacional de fotografia Toni Catany

PALMA DE MALLORCA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprovat aquest divendres, a proposta de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat, l'autorització prèvia per contractar l'obra de construcció del futur Centre Internacional de Fotografia Toni Catany amb un pressupost base de 2,4 milions d'euros.

Segons ha considerat la consellera de l'àrea, Pilar Costa, en roda de premsa la inversió suposa "fer un pas cap a davant i fer realitat el centre fotogràfic cultural de referència" i ha concretat que el projecte de l'espai serà de l'arquitecte Josep Lluís Mateo.

Així mateix, ha explicat que, en paral·lel a l'inici de la tramitació de la construcció, durant les properes setmanes es realitzarà el replantejament i la demolició dels tres edificis que ocupen el solar on es construirà el centre de fotografia.

El contracte per a aquestes actuacions es va adjudicar el passat 19 de juliol a l'empresa Melchor Mascaró, amb un pressupost de 140.281 euros i el termini per dur a terme l'enderrocament és de tres mesos.

En termes més específics, s'ha de demolir l'interior de la que va ser la casa de Toni Catany, de la qual únicament es conservarà la façana del carrer; la casa del fotògraf Tomàs Montserrat, on, a grans trets, es conservaran tant la façana com els murs de càrrega interiors i altres elements com una volta de mig punt, i l'edifici conegut com Sa Trinxa, el qual es derrocarà completament.

Els tres espais constituiran el futur "centre de referència del foment de la cultura fotogràfica" a les Illes i de coneixement i difusió de l'obra de Toni Catany, on també es conservaran l'arxiu de Toni Catany (Llucmajor, 1942 - Barcelona, 2013) i el fons fotogràfic de Tomàs Montserrat (Llucmajor, 1873-1944).

Pel que fa al projecte, l'arquitecte Josep Lluís Mateo va guanyar el concurs d'idees resolt al febrer de 2018 i concep el futur centre de fotografia com un espai integrat en l'entorn urbà de Llucmajor.

Les cases de Catany i de Montserrat quedaran unides a partir d'un pati central ample, el qual també serà l'accés general des del carrer i un espai inicial de trobada del visitant.

És destacable també que l'arquitecte opta per introduir elements constructius nous, però alhora aposta per l'ús de materials tradicionals de la zona, com la pedra i el marès, i introdueix també elements de sostenibilitat i eficiència energètica.