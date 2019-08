2 de agost de 2019

El Govern no nomenarà a curt termini a un altre comissionat a Madrid després de la renúncia d'Antich

PALMA DE MALLORCA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern, Pilar Costa, ha assegurat que l'Executiu autonòmic no nomenarà "a curt termini" a un altre comissionat a Madrid després de la renúncia feta pública aquest divendres de Francesc Antich i, així mateix, ha defensat que el socialista "era i és la persona idònia" per al càrrec.

Preguntada per aquesta qüestió en la roda de premsa posterior al Consell, Costa ha sostingut que, des del Govern, "respecten la seva decisió personal" i, en aquest sentit, "en coherència" amb els motius que ha expressat Antich sobre el Govern en funcions, la portaveu ha advocat per "esperar com evoluciona" i, de moment, no fer un altre nomenament.

"No hem arribat a plantejar-nos escollir a una altra persona, per a nosaltres era i és la persona idònia al capdavant d'aquest lloc i de qualsevol altre de responsabilitat pel seu bagatge i la seva experiència. Respectem la seva decisió i el que passi en un futur ja ho veurem, les coses són canviants", ha explicat.

Cal recordar que Antich ha considerat aquest divendres que "la situació d'indefinició" amb l'Executiu central fa que el seu "treball no tingui sentit". Malgrat això, ha assegurat que "mai dirà que no tornarà".