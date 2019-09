24 de setembre de 2019

El Govern no podrà assistir a la conciliació entre Jupol i l'editorial Comanegra pel còmic 'On és l'Estel·la?'

PALMA DE MALLORCA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Jutjat de primera instància nº 15 de Palma ha confirmat aquest dimarts al Govern que no pot ser citat en conciliacions, per la qual cosa no podrà assistir a aquest acte entre el sindicat de la Policia Nacional Jupol i l'editorial Comanegra per la publicació del còmic 'On és l'Estel·la?'.

En aquest sentit, la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat, ha informat que el Govern, a més d'interposar el recurs procedent, ha contactat amb la Jupol per avisar-los dels motius de la seva absència a l'acte de conciliació, previst per al proper 25 de setembre.

L'Executiu autonòmic ha reiterat el seu respecte pel treball de les forces i cossos de seguretat, "absolutament necessària per al manteniment de la seguretat pública", i ha lamentat que "s'hagin pogut sentir ofesos davant el contingut d'aquesta obra".

Cal recordar que el còmic 'On és l'Estel·la?' va rebre una subvenció de l'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) en 2018 per fer possible la seva primera edició.

Aquest tipus d'ajudes per a publicacions s'atorguen sobre la base de criteris tècnics objectius establerts a les bases, que són públiques. Alguns d'aquests criteris són que l'obra original sigui d'un autor natural o resident a Balears o que l'editorial hagi previst fer difusió a l'exterior.

Des de la Conselleria han defensat que en aquest tipus de convocatòries "no es valora el contingut de l'obra, que moltes vegades no està finalitzada al moment de demanar l'ajuda, i sempre respectant la llibertat d'expressió".