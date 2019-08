12 de agost de 2019

El Govern obre dues noves línies de control del xàrter nàutic

PALMA DE MALLORCA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Mobilitat i Habitatge ha obert dues noves línies de control del sector del xàrter nàutic que s'afegeixen a les ja existents com la vigilància realitzada per la Guàrdia Civil.

Segons han informat des d'aquest departament del Govern, aquests nous mecanismes de control són, d'una banda, la realització d'inspeccions 'in situ' a les empreses del sector i, d'altra banda, una revisió aleatòria de la documentació presentada a la Direcció general de Transport Marítim i Aeri de les declaracions responsables de les embarcacions destinades al xàrter.

En relació a les inspeccions 'in situ', les visites d'inspecció s'han començat a realitzar a partir del 25 de juliol i consisteixen en la comprovació de la disponibilitat de diversos documents com l'alta en el IAE, el registre de bandera o el 'commercial use certificate' per a embarcacions que disposin d'una altra bandera que no sigui bandera espanyola.

De moment, s'han visitat 17 empreses i s'ha revisat la documentació de 129 embarcacions; visitant inicialment ports dels municipis de Palma, Calvià, Andratx i Alcúdia.

El resultat general fins al moment, és de compliment amb la normativa, especialment per part de les embarcacions de pavelló espanyol. No obstant això, els indicis indiquen que es poden arribar a detectar embarcacions de pavelló estranger sense el 'commercial use certificate'.

En relació a la revisió de les declaracions responsables, al maig es va iniciar el procediment aleatori de l'1% d'inspeccions documentals d'aquestes i es van revisar un total de 25. Es van detectar dues deficiències que han donat lloc a l'inici dels corresponents expedients informatius.

Segons han avançat, està prevista una nova revisió aleatòria d'una altra remesa d'expedients de declaracions responsables.