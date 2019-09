20 de setembre de 2019

El Govern es personarà en el procediment penal per un vehicle de Medi ambient incendiat aquest estiu

PALMA DE MALLORCA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Direcció de l'Advocacia de Balears compareixerà dilluns que ve davant el Jutjat d'Instrucció número 6 de Palma. El Govern es persona en qualitat de perjudicat per un presumpte delicte d'incendi forestal que va ocasionar danys a un vehicle de Medi ambient l'agost passat.

Segons ha explicat la portaveu del Govern, Pilar Costa, en roda de premsa després del Consell de Govern la citació correspon a la fase de diligències prèvies del procés iniciat a partir d'una denúncia interposada per la Conselleria de l'àrea.

Els fets van tenir lloc el 19 d'agost, quan un agent de medi ambient va trobar el vehicle parcialment cremat, amb danys materials per valor d'aproximadament 900 euros.

L'incident es produïa set dies després que un altre vehicle que pertanyia a la mateixa Conselleria fos declarat sinistre total a causa d'un incendi presumptament intencionat.

Amb tot, el Govern ha condemnat "enèrgicament" aquests atacs i ha recordat que els agents de Medi ambient són "agents de l'autoritat que exerceixen funcions de policia judicial genèrica i administrativa".

"Com a agents de l'autoritat, els agents de medi ambient tenen l'obligació d'investigar i denunciar qualsevol infracció de tipus ambiental, tant les que van per la via penal com per l'administrativa", ha conclòs.