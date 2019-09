18 de setembre de 2019

El Govern preveu iniciar les obres del col·legi Des Mercadal al llarg de l'any vinent

MENORCA, 18 Sep. (EUROPA PRESS -

El director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante, ha destacat aquest dimecres que la previsió és començar les obres del nou col·legi públic Des Mercadal al llarg del 2020. "El nou centre pot ser una realitat al llarg del curs 2021-2022", ha declarat.

El representant autonòmic ha presentat aquest dimecres a Menorca el projecte bàsic del nou centre, que tindrà dues línies d'infantil i primària i una capacitat per 450 alumnes.

A la presentació han assistit l'alcalde Des Mercadal, Francesc Ametller, acompanyat de diferents representants de la corporació municipal i de la comunitat educativa del municipi.

El nou centre, que comptarà amb un pressupost d'uns 4,8 milions d'euros, es construirà sota criteris racionals, econòmics i sostenibles. Tindrà forma d''U' i fins a sis accessos diferenciats per facilitar el seu funcionament.

El projecte contempla la construcció de dos pavellons, un per a les aules d'educació infantil i un altre per les de primària. En total, es construiran sis unitats d'educació infantil de segon cicle amb capacitat per 150 alumnes, 12 unitats d'educació primària per 300 alumnes juntament a una unitat d'educació especial.