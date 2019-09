9 de setembre de 2019

El Govern preveu que l'economia de Balears creixi un 2,1% el 2020

PALMA DE MALLORCA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, ha afirmat aquest dilluns que el Govern preveu que l'economia de Balears creixi un 2,1% el 2020, per sobre de la mitjana del país i del conjunt de la Unió Europea, la previsió de la qual se situa en un creixement de l'1,9% i l'1,6% respectivament.

Així ha informat el conseller en una roda de premsa en la qual ha assenyalat que la falta de Pressupostos Generals a Espanya i la incertesa en el context internacional, a més de la maduració del cicle econòmic, són algunes de les causes que la previsió de creixement del PIB de les Illes per a l'any 2020 no sigui major.

En aquest sentit, Negueruela ha assenyalat que davant factors com la desacceleració del creixement d'algunes economies "clau" com Alemanya, el procés de 'Brexit' al Regne Unit, o la guerra comercial entre els Estats Units i la Xina, Balears haurà de seguir monitorant aquestes fonts d'incertesa i vigilar els seus efectes sobre l'economia de la Comunitat.

A més, Negueruela ha indicat que durant aquesta legislatura el Govern convocarà un consell en el qual convidaran a participar a tots els actors del sector econòmic de Balears, amb l'objectiu de disposar del major nombre possible d'indicadors i per fer front a les incerteses del context nacional i internacional.

Així mateix, ha considerat que la desacceleració del creixement forma part del cicle econòmic, ja que actualment, s'està creixent sobre màxims històrics. A més, el conseller ha apuntat que el PIB de Balears està un 15% per sobre del seu valor màxim d'abans de la crisi econòmica.

D'altra banda, el director general de Model Econòmic i Ocupació del Govern, Llorenç Pou Garcias, ha detallat que les taxes de creixement acumulat en el primer semestre d'aquest any són "molt similars" a les del primer semestre de 2018.

En aquest sentit, ha destacat que el creixement acumulat dels salaris a les Illes de gener a març de 2019 ha estat del 2,9%, enfront d'un creixement del 2% en el mateix període de 2018.

D'altra banda, Pou també ha assenyalat que l'augment en el nombre de turistes de Balears en el primer semestre de 2019 ha estat del 0,9%, enfront del 0,4% del mateix període en 2018. Així mateix, el creixement en la despesa total del sector turístic a Balears de gener a juliol de 2019 se situa en el 2,5%, enfront del 0,8% de l'any passat.

Per contra, ha reconegut que les matriculacions de turismes s'han estancat, passant d'un creixement de l'11,8% el primer semestre de 2018, a un creixement del 0,2% el 2019.

Finalment, el director general ha destacat que, d'acord amb aquestes previsions, la Comunitat balear encadenarà set anys de taxes de creixement positives.