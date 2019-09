El Govern es reunirà matí amb les comunitats més afectades per la fallida de Thomas Cook

MADRID, 23 Set. (EUROPA PRESS) -

La ministra d'Indústria, Comerç i Turisme en funcions, Reyes Maroto, i la secretària d'estat de Turisme, Isabel Oliver, es reuniran demà dimarts amb les comunitats autònomes més afectades per la fallida del gegant britànic de viatges Thomas Cook "per traçar un full de ruta i donar una solució a aquesta crisi" turística mundial sense precedents.

Els principals responsables de turisme de Canàries, Catalunya, Balears i la Comunitat Valenciana acudiran al matí a Madrid per reunir-se amb l'executiu central socialista i analitzar la situació que resulta de la fallida del grup turístic més antic del Regne Unit.

La fallida del touroperador tindrà un important impacte al sector turístic espanyol, tenint en compte que el grup turístic britànic envia al nostre país a més de set milions de viatgers via aèria a l'any, segons dades del gestor aeroportuari Aena corresponents a 2018.

L'objectiu de la reunió amb les comunitats afectades serà "traçar un full de ruta i donar solució a aquesta crisi".

Durant aquest cap de setmana des del Ministeri s'ha estat treballant amb els hotelers espanyols, principalment de Balears i Canàries per tractar d'evitar la fallida de l'agència de viatges que finalment s'ha produït aquest dilluns.

IMPACTE NEGATIU

La titular de Turisme ha reiterat la seva intenció de treballar tant amb les comunitats autònomes com amb els hotelers per "pal·liar l'impacte tan negatiu que tindrà en el nostre mercat".

I és que la fallida de l'agència suposarà l'impagament de moltes factures a establiments hotelers espanyols que patiran la fallida per les factures impagades per part de l'empresa britànica que encara no havien abonat els seus pagaments de l'estiu proper.

Més de 30.000 turistes es troben afectats a Canàries per la fallida del turoperador britànic Thomas Cook, segons els primers càlculs de la Conselleria de Turisme del Govern regional canari. A Canàries el 20% dels turistes són gestionats pel touroperador britànic. Thomas Cook era el segon operador amb més pes en l'arxipèlag i porta a més de quatre milions de turistes a les illes.

Per a la presidenta de la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), Maria Frontera, la fallida de l'agència de viatges britànica és "d'una magnitud sense precedents" per a Mallorca, si bé ha matisat que encara estan "actualitzant les informacions" i "diferenciant per mercats" per "calibrar" quants clients afectats hi ha.

Les conseqüències seran "importants", ja que, juntament amb TUI, és la segona operadora turística més destacable de Balears, per la qual cosa ha titllat la situació de "fort cop" per al sector hoteler balear.

La comunitat d'Andalusia està menys afectada però també tem les conseqüències indirectes d'aquest cessament d'operacions. Les províncies andaluses més afectades serien Almeria, Màlaga i Granada però la Conselleria està avaluant la repercussió i està en contacte amb els professionals per conèixer aquest impacte i actuar coordinadament. Des de la Federació Andalusa d'Hotels i Allotjaments Turístics (Fahat) s'ha demanat a les províncies andaluses que els remetin les dades dels quals disposin sobre l'impacte del contractat en els hotels d'aquests territoris.

REPATRIACIÓ DELS TURISTES

Quant als turistes britànics que es troben en territori espanyol, Maroto ha informat que el Govern britànic, a través de l'ambaixada a Espanya, li ha garantit que ja han activat el pla de contingència i que tots els turistes afectats seran repatriats, per la qual cosa ha demanat "que estiguin tranquils".

Així, ha indicat que l'autoritat civil britànica enviarà avions perquè els turistes puguin tornar al seu país i estan informant els hotels sobre el pla de contingència, encara que ha assegurat que des del Ministeri estan "tutelant per si hi hagués algun problema puntual", així com per a la repatriació dels espanyols afectats.