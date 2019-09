24 de setembre de 2019

El Govern treballa per "solucionar la mobilitat" per a l'alumnat de batxillerat

PALMA DE MALLORCA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Educació, Universitat i Investigació, Martí March, ha assegurat aquest dimarts que des del Govern s'està treballant per "solucionar la mobilitat" per a l'alumnat de postobligatori (batxillerat) i, d'altra banda, "per possibilitar el transport per a escolars d'entre tres i sis anys".

March s'ha expressat així en una resposta en el ple del Parlament, davant una pregunta de la diputada del PP Núria Riera que ha qüestionat que el servei de transport escolar actual que presta la Conselleria "sigui digne d'una educació de qualitat".

A més, el conseller ha dit que s'han reunit amb la Conselleria de Mobilitat i la FAPA perquè són "conscients del problema" existent i que, per això, s'està intentant "trobar una solució específica".

SÁNCHEZ: "AVANÇAR EN FISCALITAT VERDA"

D'altra banda, la consellera d'Hisenda, Rosario Sánchez, ha explicat que el full de ruta del Govern és avançar cap a una "fiscalitat verda" per "reduir les emissions" i també per "reforçar la lluita contra el canvi climàtic".

Sánchez ha contestat així a una pregunta del diputat de Vox Sergio Rodríguez que ha preguntat si el Govern té previst apujar els impostos als propers pressupostos de la Comunitat.

Davant això, Sánchez ha dit que estan "preparant uns pressupostos d'"estabilitat i equilibrats" que continuïn incidint en el "control sobre la despesa pública" i "mantenint la qualitat dels serveis públics".