30 de setembre de 2019

Govern urgeix l'Estat al fet que modifiqui la vinculació del preu dels bitllets d'avió amb el descompte de resident

PALMA DE MALLORCA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha urgit aquest dilluns a l'Estat al fet que modifiqui "com més aviat millor" que el preu final dels bitllets aeris estigui lligat a l'exigència del 75% de descompte de resident, ja que és una qüestió que "té incidència" als Pressupostos Generals de l'Estat (PGE).

Després de reunir-se amb el secretari d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge, Pedro Saura, per tractar la connectivitat aèria a Balears, el conseller de Mobilitat i Habitatge, Marc Pons, ha explicat que en la trobada li ha quedat palès que el Govern d'Espanya "té clar que el 75% no està en joc", que "no és un plantejament lligat a la renda i que queda garantit". Davant això, el representant de l'Executiu dóna "per tancat el debat".

Amb relació a aquest descompte, Pons també ha dit que l'Executiu central té present la qüestió del preu final dels bitllets, que és un tema que "ja està treballat i tancat": "Ho havien plantejat just abans de la convocatòria d'eleccions, així que esperem que s'aprovi just després de formar-se el nou govern".

Sobre aquest assumpte, Pons també ha demanat que es faci un "major control" de les companyies aèries i des de l'Executiu li han explicat que han sol·licitat un estudi a la Comissió del Mercat i la Competència. "Li hem demanat aquesta informació i ens han dit que només tenir-la ens la donaran", ha assegurat el conseller.