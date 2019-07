19 de juliol de 2019

Gregorio Molina, Laura Celià i Beatriu Defior, entre els 11 nous directors generals del Govern

PALMA DE MALLORCA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha formalitzat aquest divendres els nomenaments de Catalina Solivellas com a delegada de Presidència per a la Cultura i de Marga Durán com a directora de l'Institut Balear de la Dona (IBdona) que es van donar a conèixer aquest dijous i, així mateix, ha nomenat a altres 11 directors generals com, per exemple, Gregorio Molina i Laura Celià a la Conselleria d'Assumptes Socials i Esports i Beatriu Defior, a Educació, Universitat i Investigació.

Així ho ha explicat la portaveu del Govern, Pilar Costa, en roda de premsa en la qual ha especificat que "queden pendents encara directors generals per nomenar" que s'aprovaran durant els propers Consells de l'Executiu autonòmic. Així mateix, Costa ha formalitzat també els nomenaments dels directors Francisco Julio Batle i Miguel José Piñol com a directors generals de Política Industrial i Comerç, respectivament, de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius.

