23 de juliol de 2019

La Guàrdia Civil comptarà a Punta Ballena amb una nova oficina SATE que obrirà les 24 hores

PALMA DE MALLORCA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La nova oficina del Servei d'Atenció al Turista Estranger (SATE) de la Guàrdia Civil, situada a les instal·lacions municipals que albergaven l'Oficina Municipal d'Informació Turística (OMIT) a Punta Ballena, estarà oberta 24 hores al dia.

L'oficina funcionarà com SATE de 09.00 a 21.00 hores, i, a partir d'aquesta hora, i durant tota la nit, es convertirà en un lloc de la Guàrdia Civil, ha explicat el delegat del Govern en funcions, Ramon Morey.

Segons ha recordat l'Ajuntament de Calvià en un comunicat, la decisió de resituar l'oficina del SATE de Magaluf es va anunciar després de la reunió de la Junta Local de Seguretat celebrada el passat mes de maig.

L'alcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez, ha celebrat aquest dimarts la reubicació d'aquesta oficina per l'"important efecte dissuasiu i reactiu que tindrà i perquè romandrà durant tota la temporada

oberta les 24 hores". Rodríguez, que segueix reclamant "més efectius en l'època estival", ha valorat l'esforç de la Guàrdia Civil per dotar de més recursos a la zona perquè "se sumi al treball fonamental per avançar cap a la millora del model".

En aquest sentit, ha destacat també el treball que realitza la Policia Local de Calvià amb els reforços en Punta Balena i el control de les ordenances municipals, i l'"exemple de col·laboració entre Guàrdia Civil i Policia local".

Per la seva banda, Morey ha assenyalat que l'obertura de l'oficina és la mostra de la qual ha qualificat de "magnífica col·laboració entre el Consistori i la Guàrdia Civil", i ha afegit que la petició de l'alcalde està "recollida i sol·licitada, ja que aquest any s'han augmentat efectius a la zona amb agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana de Comandància (Ucesic) procedents de Palma".

L'alcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez; el delegat del Govern en funcions, Ramon Morey; i el coronel cap de la Guàrdia Civil, Alejandro Hernández, han visitat aquest dimarts les instal·lacions situades al centre de Magaluf, a l'inici del carrer de Punta Ballena.