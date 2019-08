La Guàrdia Civil ret homenatge als dos agents assassinats per ETA a Palmanova fa deu anys

La presidenta de la Comunitat, Francina Armengol, participa en l'acte, al que han acudit diversos membres del Govern i dels partits Vox i PP

PALMA DE MALLORCA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Civil ha retut homenatge als dos agents, Diego Salvà i Carlos Sáenz, que van perdre la vida fa deu anys a Palmanova en un atemptat de la banda terrorista ETA, que va col·locar una bomba en un dels cotxes de la Benemèrita el 30 de juliol de 2009.

A l'acte ha assistit la presidenta de la Comunitat, Francina Armengol, que ha dit que la seva presència es deu a voler acompanyar a familiars i amics dels dos agents, i en el qual ha qualificat la tragèdia com un acte "terrible, que ens va destrossar anímicament i emocionalment a tots i a totes".

A més, Armengol ha lloat el treball de la Guàrdia Civil en la protecció de les vides de tots els ciutadans i ha afegit que la notícia positiva és que "s'ha acabat amb la banda terrorista ETA".

FI DEL TERRORISME

"Gràcies a la democràcia unida, a la força política, a les institucions i especialment als cossos de seguretat de l'Estat, es va derrotar al terrorisme", ha comentat davant dels mitjans la presidenta, que ha afegit que "aquesta tranquil·litat aconseguida no ens ha de fer oblidar mai el que va succeir".

Davant les preguntes dels periodistes, Armengol ha expressat que "desgraciadament no s'ha pogut agafar als assassins, però seria desitjable poder trobar a qui ha comès aquest atemptat terrible".

A través del seu compte de Twitter, la presidenta ha adjuntat diverses fotos de l'acte i ha escrit: "En nom de la nostra terra, el meu sentit record i una forta abraçada a les famílies de Carlos i Diego. També a la seva segona família, la Guàrdia Civil. La democràcia finalment va derrotar el terrorisme".

A l'acte ha assistit a més la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, que també ha volgut publicar algunes fotos de l'acte, ha recordat als dos agents i ha qualificat l'esdeveniment com un "emotiu homenatge".

Per la seva banda, l'alcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez Badal, ha expressat que el municipi recorda "perfectament aquest dia". A més, Rodríguez també ha reconegut l'"esforç de la Guàrdia Civil i la barbàrie d'aquest terror".

"Va ser una sacsejada per a tots. Entre les famílies, els companys, la societat civil i la democràcia en general aconseguim vèncer a aquest terror i bandejar-ho dels nostres carrers. Avui és l'homenatge en el record", ha expressat Rodríguez Badal.

Per la seva banda, el delegat de Govern a Balears, Ramon Morey, ha expressat que els agents "van donar la vida pel que ells creien". "Vull dir als familiars i amics que els oblidarem mai. Les forces de seguretat de l'estat mai deixaran d'investigar el que va passar aquest dia. És un dia d'homenatge i per celebrar les condicions de pau en les quals vivim avui dia", ha expressat Morey.

MEMBRES DEL PP I VOX ACUDEIXEN A l'ACTE i COMPANY CARREGA CONTRA EL PSOE

Així mateix, el president de Vox Balears, Jorge Campos, ha assistit també a l'acte d'homenatge. "Aquests homenatges deuen servir perquè les víctimes se sentin estimades i abrigallades i perquè en aquest país mai s'oblidi que ETA va segar la vida de moltíssimes persones simplement perquè pensaven diferent", ha expressat Campos.

A més, ha recordat que la seva formació deu anys després de l'atemptat, segueix anant a l'homenatge. "Abans ho vam fer com a Cercle Balear, avui com Vox. No tots els que avui hi són, van venir des del primer minut", ha dit Campos. "Avui vull fer una especial abraçada al pare de Diego Salvá, Antonio Salvá, una persona forta, valenta, íntegra i amb qui tinc l'honor d'explicar en el Comitè Executiu de Vox", ha conclòs Campos.

També el president del PP balear, Gabriel Company, ha acudit a l'acte, que ha aprofitat per apel·lar a "la unitat dels partits constitucionalistes enfront del que va suposar ETA".

A través del seu compte oficial de Twitter i d'una nota enviada als mitjans, el líder del PP balear ha criticat que el PSOE i el seu president Pedro Sánchez "no tenen objeccions a pactar amb els hereus d'ETA a Navarra". A més ha afegit que "tots els partits constitucionalistes hem d'estar al costat de les víctimes i no al costat dels quals van matar gent innocent durant molts anys a Espanya".

Company ha volgut contrastar l'homenatge en record de les últimes víctimes mortals d'ETA "amb els homenatges que fa dos dies es feien en pobles d'Euskadi als assassins i segrestadors de la banda" i ha recordat que encara hi ha "300 atemptats com el que va costar la vida a Diego i Carlos dels quals no s'han trobat els veritables responsables", per la qual cosa ha demanat que l'"Estat mantingui actius tots els seus ressorts per posar davant la Justícia als culpables".

"Avui recordem a Diego i Carlos amb un contrast de sentiments, amb ràbia i dolor per la seva pèrdua, però també amb l'esperança que no tornin a repetir-se mai més aquest tipus d'actes a Espanya i també amb el merescut record a totes les víctimes del terrorisme d'ETA", ha conclòs Company.