13 de agost de 2019

Guzmán, després de les primàries de la Junta de Cs Palma: "No som adversaris per haver participat en unes eleccions"

PALMA DE MALLORCA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El nou coordinador de la Junta Directiva de l'agrupació de Cs Palma, Juan Guzmán, ha assegurat aquest dimarts després de les primàries que tots els afiliats del partit "formen part de l'agrupació" i, en aquest sentit, ha defensat que "no són adversaris per haver estat partícips d'un procés electoral".

"És al contrari, la democràcia ha sortit reforçada precisament per això, tots sumam, no restem", ha argumentat Guzmán en declaracions als mitjans, qui també ha afegit que les eleccions "van ser un exemple de democràcia i transparència", on els afiliats "van votar en llibertat i van decidir lliurement qui tenia afrontar el repte dirigir l'agrupació".

Guzmán ha considerat que "van sortir reforçats els valors originaris del partit, com són la llibertat, igualtat i progrés". "És un partit al servei de la ciutadania i pel qual tots estem disposats a treballar amb afany i amb un objectiu comú 2023", ha conclòs.