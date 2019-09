Habtur demana un pla de xoc per garantir la connectivitat amb Balears el 2020

PALMA DE MALLORCA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Habtur ha reclamat aquest dimecres al Govern que engegui "un pla pal·liatiu i de xoc" contra la possible pèrdua de connectivitat de la comunitat a partir de la pròxima temporada turística, després de la fallida de Thomas Cook.

En un comunicat, la patronal, que representa el 25 per cent de l'oferta d'allotjaments de la comunitat, ha dit veure amb preocupació la situació i ha demanat a l'administració que es garanteixi el bon funcionament de les connexions.

"Que Condor segueixi operant i que l'administració estigui cercant vies de solució és tranquil·litzador però no suficient veient com han anat les coses aquests dies", han indicat abans d'incidir que el sector del lloguer turístic "és un sector consolidat que no depèn de grans empreses tradicionals" però que necessita tenir garantida la connectivitat aèria.