13 de agost de 2019

Hackejen el compte oficial de Twitter de l'Ajuntament de Palma per amenaçar a Antoni Noguera

PALMA DE MALLORCA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El compte oficial de Twitter de l'Ajuntament de Palma ha estat hackejat aquest dimarts i s'està utilitzant per posar missatges amenaçadors en contra de l'exalcalde de Palma i actual regidor de Cultura i Benestar Social, Antoni Noguera.

Segons han confirmat des del Consistori, el compte ha estat hackejat, no es tracta d'un compte fals, i ja estan treballant per solucionar aquest problema.

Entre altres missatges amenaçadors, demanen l'assassinat de l'exalcalde. "Matin Antonio Noguera, hi ha milers de formes de fer-ho sense que ningú sàpiga res", escriuen en un tuit.

"Per culpa de fills de puta com a aquest, moren milers de persones al nostre país. Alguns per gana, uns altres per robatoris... l'única forma de canviar això és assassinant-los", escriuen en un altre.