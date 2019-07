11 de juliol de 2019

IB3 estrena el dimarts 23 de juliol el documental 'Arxipèlag Indòmit'

PALMA DE MALLORCA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

IB3 Televisió estrenarà dimarts que ve 23 de juliol a les 22.15 hores 'Arxipèlag Indòmit', un documental que ha estat gravat per mar, terra i aire durant les quatre estacions de l'any.

Segons han informat en un comunicat, el documental és una "mirada" a "la riquesa natural" de Balears amb alta qualitat cinematogràfica i està dirigit per Rubèn Casas. IB3 n'és coproductora de la peça.

A 'Arxipèlag Indòmit' es poden veure espècies "molt difícils" de gravar com, per exemple, la geneta eivissenca o un grup de voltors negres que mengen carronya amb la Serra de Tramuntana i el mar balear com a horitzó.

A més, també apareixen animals endèmics com el 'ferret', aus amenaçades com el virot petit i uns altres com els falcons marins que volen des de Madagascar fins a arribar a les Illes.

En aquest sentit, durant els 89 minuts de documental, no apareix cap element humà, només són protagonistes la riquesa natural de l'arxipèlag balear i la qualitat de les imatges. La cinta ha estat nominada en els festivals especialitzats en natura NaturVision i Green Screen Internationales.