1 de agost de 2019

IB3 retransmet aquest divendres el simulacre de la batalla de moros i cristians de les festes patronals Pollença

PALMA DE MALLORCA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La televisió pública de Balears (IB3) retransmetrà aquest divendres en directe el simulacre de la batalla de moros i cristians de les festes patronals de Pollença, des de les 17.30 hores i durant dues hores aproximadament.

Segons ha informat IB3 en un comunicat, aquest any incrementarà el suport tècnic de la retransmissió amb un desplegament de 18 càmeres que registraran "els moments més emblemàtics de la batalla".

D'altra banda, la cadena pública instal·larà una càmera especial, que compta amb un sistema per desplaçar-se sobre un cable, i que "aportarà una vista diferent del recorregut".

Els actes s'iniciaran a la plaça Almoina amb la trobada del líder dels cristians, Joan Mas, interpretat aquest any per Jaume Simó, i el líder dels corsaris, Dragut, representat en aquesta ocasió per Andreu Cladera.

A les 19.00 hores després del crit popular de Joan Mas a la 'Mare de Déu dels Àngels', donarà començament la batalla, que finalitzarà el seu recorregut en el camp municipal de futbol.

IB3 també retransmetrà els moments previs a la batalla, com per exemple, la simulació de la festa que Joan Mas celebra a casa seva. La narració serà a càrrec de la periodista Àngela Alfaro i comptarà amb els comentaris de la directora de Radio Pollença, Joana Solivellas i de Lluc Rosselló i Joan Martorell.