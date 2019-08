7 de agost de 2019

Inadmeten els recursos contra l'adjudicació de les concessions d'autobús en el nord de Mallorca

PALMA DE MALLORCA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals (TACRC) no ha admès els recursos plantejats per quatre empreses contra l'adjudicació de les noves concessions de servei d'autobús en el nord de Mallorca, segons ha informat el Govern.

Tal com han indicat, aquesta decisió suposa l'aixecament de la suspensió del procés i, per tant, que es pugui signar ja el contracte entre l'empresa adjudicatària, Empresa Martín (Grup Ruiz), i el Consorci de Transports de Mallorca (CTM) perquè la companyia comenci a treballar en la preparació del servei. En breu es formalitzarà la signatura i es presentarà el detall del servei.

Des de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge han precisat que el lot 2 correspon a la zona nord i cobrirà el servei a Puigpunyent, Marratxí, Bunyola, Valldemossa, Deià, Sóller, Escorca, Fornalutx, Alaró, Consell, Pollença, Selva, Lloseta, Campanet, Mancor de la Vall, Inca, Costitx, Sencelles, Santa Eugenia, Muro, Alcúdia, Santa Margalida, Llubí, Sa Pobla, Búger, Artà, Capdepera i Palma.

En la seva resolució, el TACRC destaca que les empreses que han presentat els recursos han resultat classificades en sisè, setè i vuitè lloc. La distància entre la puntuació de l'empresa guanyadora i la millor situada de les quals han presentat recurs és de 14,8 punts i de 21,34 punts.

Així, el TACRC explica que aquesta diferència de puntuació, la falta de concreció d'alguns recursos i el fet que no es qüestionin les valoracions assignades a les empreses que van quedar en segon, tercer, quart i cinquè lloc suposa que les recurrents mai podrien resultar adjudicatàries, encara que s'estimés el seu recurs.

Per prendre aquesta decisió el TACRC es fonamenta en la doctrina del Tribunal Suprem (TS) que estableix que es pot entendre que un licitador està legitimat per impugnar l'adjudicació si pot obtenir un benefici de l'estimació del recurs; és a dir, en aquest cas, mai podrien resultar guanyadores les empreses recurrents perquè hi ha uns altres per davant.

Per tant, es resol la no admissió dels recursos. Així i tot, el tribunal decideix analitzar --en un exercici teòric perquè la decisió ja és que no els admet-- el fons de cadascun dels recursos i, per motius diversos, també apunta que no serien estimats. És a dir, també els hauria desestimat i mantindria l'adjudicació feta.

La resolució del TACRC és recurrible davant el Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB).