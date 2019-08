14 de agost de 2019

Confirmat un incendi forestal a Selva

PALMA DE MALLORCA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

L'Institut Balear de la Natura (Ibanat) ha informat aquest dimecres que s'ha declarat un incendi forestal a Sa Muntanyeta, a Selva (Mallorca). El foc, que és de nivell zero, s'ha declarat a les 16.48 hores.

Cal recordar que un incendi classificat com a nivell zero no suposa perill per a persones no relacionades amb les tasques d'extinció, ni per a béns diferents dels de naturalesa forestal.

Per la seva banda, l'incendi forestal que s'havia declarat en Ses Covetes --prop de Es trenc-- s'ha donat per extingit a les 15.30 hores després d'afectar 0,025 hectàrees de pineda dunar.