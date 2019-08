27 de agost de 2019

Incidències a Santa Eulària per la tempesta, amb el tancament de platges i d'accessos a determinades zones

EIVISSA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policia Local de Santa Eulària ha atès en les últimes hores diverses incidències per la tempesta i així, s'ha restringit l'accés a platges com a Cala Olivera o Cala Espart com a mesura de precaució.

Segons ha informat l'Ajuntament, han estat tancats també els aparcaments d'Es Figueral, Cala Llenya i Punta Verda, a Cala Nova.

En la via que uneix Jesús i Talamanca s'han aixecat diverses tapes d'embornal que seran reposades aviat. Així mateix, l'Ajuntament ha decretat bandera vermella en totes les platges.

També han estat reforçats els torns de Policia Local, han estat activats els voluntaris de Protecció Civil i s'ha mobilitzat a més efectius de la Brigada d'Obres.

A més, segons el Consistori, estan realitzant una "intensa" tasca els membres de departaments com a Litoral o Medi ambient.