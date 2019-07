22 de juliol de 2019

Interposen 12 denúncies en un nou operatiu contra la venda ambulant a Sant Antoni

EIVISSA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policia Local de Sant Antoni ha interposat 12 denúncies en un operatiu contra la venda ambulant dut a terme a Cala Saladeta i el Passeig del Mar, segons ha informat l'Ajuntament.

En concret, els agents han interposat vuit denúncies per venda ambulant sense llicència i quatre denúncies més per activitat sense llicència en la via pública.

En total, els agents han intervingut 50 quilos de gel picat, 15 litres de licor d'alta graduació, tres quilos de fruita, 100 gots de plàstic, tres borses de canyetes, 27 peçes de roba tipus vestit, utensilis per a l'elaboració de còctels o 40 ulleres de sol, entre altres coses.