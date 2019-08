14 de agost de 2019

Inverteixen 75.000 euros per a la remodelació de les parades del TIB de les badies de Llucmajor i s'Arenal

PALMA DE MALLORCA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Mobilitat i Habitatge ha invertit un total de 75.000 euros en la remodelació de les parades del TIB a la zona de la badia de Llucmajor i s'Arenal. Els treballs a la zona van començar el passat 10 d'abril, i estan pràcticament acabats.

Segons han informat des d'aquest departament del Govern, la inversió inclou l'obra civil i el cost de les marquesines.

Les actuacions van ser dissenyades pel departament d'operacions del Consorci de Transports de Mallorca (CTM) amb el vistiplau de l'Ajuntament de Llucmajor.

Tal com han explicat, la remodelació està motivada pels canvis d'itinerari d'acord amb el servei previst en aquesta zona per a la futura nova concessió de transport regular per carretera.

A més, asseguren que amb aquest canvi s'incrementarà la velocitat comercial de la línia de bus, reduint així el temps de trajecte.