1 de agost de 2019

Investiguen 16 militars per la mort del legionari mallorquí en un exercici amb foc real al març

PALMA DE MALLORCA/ALMERIA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Jutjat Togado Militar 23 d'Almeria investiga 16 militars, entre ells a dos oficials, un sostoficial i diferent personal de tropa, després de la mort al març del legionari mallorquí Alejandro Jiménez, en un exercici amb foc real. A partir de setembre es té previst rebre noves declaracions.

Segons han informat des del Tribunal Militar Central, el procediment s'ha iniciat per un possible delicte contra l'eficàcia del servei amb resultat de mort del Codi Penal Militar, encara que no es descarta l'ampliació a altres delictes militars.

De moment, han explicat que no s'ha acordat presó preventiva per al presumpte autor del tret, sinó l'obligació de comparèixer els dies 1 i 15 de cada mes i se li ha retirat el passaport. Tampoc s'han incoat expedients disciplinaris ni un altre tipus de procediment per depurar altres possibles responsabilitats.

FUSELL D'ASSALT

Tal com han explicat, la defunció es va produir com a conseqüència d'un impacte de projectil del calibre 556 mil·límetres disparat amb un fusell d'assalt HK G36 durant un exercici de tir amb foc real en el Camp de tir d'Agost (Alacant).

El 18 de juliol es va aixecar el secret de les actuacions. Així, a partir de setembre es té previst rebre noves declaracions una vegada que les parts han pogut accedir a les diligències practicades fins avui.