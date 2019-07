3 de juliol de 2019

Isabel Castro assumeix el seu càrrec de consellera amb el "gran repte" de modernitzar l'administració pública

PALMA DE MALLORCA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La nova consellera d'Administracions Públiques i Modernització, Isabel Castro, ha assenyalat aquest dimecres que afronta el nou càrrec "amb molta il·lusió" i ha declarat que "el repte més gran" aquesta legislatura és "la modernització de l'administració pública".

En declaracions als mitjans, després de la presa de possessió, Castro, que fins ara era la directora general de Treball, Economia Social i Salut Laboral, ha dit que des d'aquest nou lloc "veurà les coses des d'un punt de vista diferent".

A més, ha asseverat que "com en la legislatura anterior" s'ha de "continuar" en el "diàleg social" per arribar a aconseguir "acords en tots els àmbits", i, tal com ha remarcat, "especialment, en el de l'administració pública".

Així mateix, ha dit que veu com un repte "apassionant" assumir la Direcció general d'Emergències i, d'altra banda, ha dit que "l'il·lusionen especialment" els apartats de "memòria democràtica i transparència del voluntariat".