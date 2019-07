2 de juliol de 2019

Isabel Castro, Rosario Sánchez, Miquel Mir, Yllanes i De la Concha, les noves incorporacions al Govern d'Armengol

Francina Armengol signa els decrets per establir l'estructura del Govern i nomenar els consellers.

PALMA DE MALLORCA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha signat els decrets per establir l'estructura de l'Executiu i el nomenament dels seus consellers, amb Rosario Sánchez i Isabel Castro (PSIB), Mae de la Concha i Juan Pedro Yllanes (Podem) i Miquel Mir (MÉS) com a noves incorporacions.

Tal com va avançar Armengol, el seu Executiu per a la legislatura 2019-2023 constarà d'onze conselleries, a més de la Presidència. Surten Vicenç Vidal, Fanny Tur i Catalina Cladera, i la resta de consellers socialistes, juntament amb Fina Santiago, es mantenen, amb alguns canvis a les seves àrees de treball.

YLLANES, VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA

El candidat d'Unides Podem a les eleccions autonòmiques, Juan Pedro Yllanes, serà el vicepresident, en una Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius.

Les noves incorporacions entre els consellers socialistes són les d'Isabel Castro -exdirectora general de Treball-, que assumeix una nova Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització, i Rosario Sánchez, fins ara delegada del Govern central a Balears, que entrarà com a consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors. Aquests dos departaments estaven sota una mateixa Conselleria en l'anterior legislatura. Per la seva banda, l'exconsellera, Catalina Cladera, deixa el Govern per ser presidenta del Consell de Mallorca.

Iago Negueruela dirigirà la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball. Martí March i Patricia Gómez continuaran al capdavant d'Educació -que afegeix Investigació- i de Salut i Consum, respectivament. Així mateix, Marc Pons seguirà gestionant les àrees de Mobilitat i Habitatge, en una Conselleria ara sense Territori ni Energia.

Pilar Costa, que continuarà exercint de portaveu del Govern, es manté a la Conselleria de Presidència, que a més d'Igualtat, integrarà Cultura. El departament dirigit fins avui per Fanny Tur, que també incloïa Participació i Esports, ja no tindrà Conselleria pròpia, fet que ha suscitat crítiques per part de les entitats del sector.

Sobre la base de la proposta de MÉS, Fina Santiago -número 2 de MÉS a les autonòmiques- continuarà com a consellera de Serveis Socials, amb una nova àrea, Esports. L'ecosoberanista va estar a punt de quedar-se fora per decisió dels coordinadors del partit, que no volien que els qui havien participat a les negociacions tinguessin càrrecs. Les entitats del sector de la discapacitat van manifestar el seu suport a la consellera i van demanar la seva continuïtat.

Sí hi haurà un relleu a la Conselleria de Medi Ambient i Territori, que assumirà Miquel Mir, qui va ser director general d'Espais Naturals la passada legislatura. L'assemblea de MÉS va ratificar la matinada d'aquest dimarts la proposta, per la qual l'anterior conseller, Vicenç Vidal, serà senador autonòmic.

A més, Agricultura i Pesca se separen de Medi Ambient, en una Conselleria sota la direcció de Mae de la Concha (secretària general de Podem a Balears), al costat d'Alimentació.

ELS CONSELLERS PRENDRAN POSSESSIÓ AQUEST DIMECRES

Els nous consellers prendran possessió del seu càrrec en un acte al pati del Consolat de Mar a les 10.30 hores d'aquest dimecres, presidit per Francina Armengol. Una vegada que hagin jurat o promès el càrrec, Armengol dirigirà unes paraules als presents i el nou Executiu es farà les fotografies oficials de grup.

El nou Executiu també crearà dues secretaries autonòmiques, una per promoure l'economia del coneixement -sobre universitat i investigació- i una altra dedicada a transparència i millora de l'Administració Públiques. Aquest dimarts només s'han desvetllat els titulars de cada Conselleria i no càrrecs inferiors, i per tant, encara es desconeix qui ocuparà aquestes secretaries i les direccions generals.