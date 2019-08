16 de agost de 2019

Jaume Font: "El PP és conscient que tot sol ja no té força per guanyar"

PALMA DE MALLORCA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El president del PI, Jaume Font, creu que l'estratègia del PP de registrar la marca 'Balears suma' per a una possible coalició denota que el partit "és conscient que tot sol ja no té força per guanyar".

Així s'ha expressat Font en declaracions a Europa Press en les quals ha explicat que, de moment, no ha rebut cap trucada del president del PP balear, Biel Company, en relació amb aquest assumpte.

Com ha explicat Font, la possibilitat de sumar-se a una coalició amb el PP no s'ha abordat dins de l'executiva del PI. En tot cas, Font ha manifestat que, a títol personal, opina que és una estratègia "legítima" per part del PP per sumar suports, però no creu que pugui encaixar amb el PI.

"És legítim que el PP cerqui aquests suports. Una altra cosa és que és forçat en segons quines Comunitats Autònomes, com pot ser la nostra", ha reflexionat el líder del PI, que ha dit estar "tranquil".

Segons Font, el PI es veu "dins de la línia de treball" actual. "Necessitem que ens tractin com a Coalició Canària o al PNB, o com tracta el PSOE al Partit Regionalista de Cantàbria", ha conclòs.

El PP ha registrat la marca 'Espanya Suma' seguint la fórmula emprada a Navarra -on va crear 'Navarra Suma' mitjançant un pacte amb UPN i Ciudadanos-, i també ha inscrit altres 16 marques adaptant aquesta denominació de la Comunitat Foral a cadascuna de les restants autonomies.

Segons van confirmar a Europa Press fonts de la direcció nacional del PP, els 'populars' van fer aquest pas per formalitzar el nom que podria tenir una futura coalició electoral amb altres forces com ara Ciutadans o formacions d'àmbit territorial, com el PI. En anteriors convocatòries generals ja van fer coalició amb Foro Asturias i amb el Partit Aragonès.