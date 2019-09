17 de setembre de 2019

El judici contra l'exmonitor del Col·legi Sant Agustí acusat d'abusos sexuals a menors se celebra a porta tancada

PALMA DE MALLORCA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El judici d'aquest dimarts contra l'exmonitor del Col·legi Sant Agustí de Palma acusat d'abusos sexuals a menors s'ha celebrat a porta tancada, a petició de les parts i amb la finalitat de preservar la identitat i la dignitat de les víctimes.

L'acusat s'enfronta a una pena de 31 anys de presó per delictes d'abús sexual, pornografia infantil i tracte degradant, a més, la Fiscalia reclama indemnitzacions que sumen 26.000 euros per als menors amb responsabilitat civil directa del col·legi.

En concret, la Fiscalia acusa l'home d'aprofitar la seva relació de confiança amb els alumnes per, una vegada tot sol, fer que es despullessin i sotmetre'ls a tocaments. Segons el relat de la fiscal, l'exmonitor del col·legi advertia els alumnes que no diguessin res i que si ho feia, "li cauria el pèl".

Els fets van tenir lloc entre els cursos 2015-2018, amb menors que cursaven sisè de Primària d'11 anys d'edat.

Durant el judici, el monitor s'ha cenyit a la seva declaració en instrucció, en la qual va admetre part dels fets encara que no tots.

Així mateix, la seva defensa ha demanat aquest dimarts la nul·litat de l'informe forense realitzat a l'investigat perquè "se li va prendre declaració cridant-li". La Fiscalia, per la seva banda, ha afegit que la defensa va ser qui va demanar l'informe forense, "per determinar el coeficient intel·lectual de l'acusat i la seva edat mental" i encara que l'acusat va manifestar haver estat "coaccionat", la fiscal ha mantingut que aquests fets "no han estat acreditats en cap moment".

D'aquesta manera, la Sala valorarà l'informe per determinar si ho té en consideració de prova.

La fiscal també ha afegit que ni la metge forense ni la prova psiquiàtrica han pogut determinar el coeficient intel·lectual ni l'edat mental de l'home, perquè segons afirmen "estava exagerant la seva resposta" durant la realització de l'informe.

Finalment, el tribunal ha acordat la declaració presencial dels menors, ja que la prova "va ser sol·licitada així, i així es va emetre" i en entendre, segons l'opinió del tribunal, que "no hi ha circumstància psicològica que porti a pensar que la declaració dels menors els pugui causar un trastorn en l'actualitat".

D'aquesta manera, el judici continuarà el dijous 26 de setembre, en sessió de matí i tarda, i el divendres 27.