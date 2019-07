24 de juliol de 2019

Judici a dos treballadors de Sa Nostra i dos empresaris per una operació en la qual es va hipotecar un hotel a Mèxic

PALMA DE MALLORCA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Jutjat penal número 4 de Palma ha arrencat aquest dimecres el judici a un apoderat de Sa Nostra, un directiu d'Invernostra i dos empresaris, per una operació en la qual es va hipotecar un hotel a Mèxic.

La denunciant, una sòcia minoritària de la propietat de l'hotel, els acusa d'haver sol·licitat el préstec posant com a garantia l'hotel, a pesar que no eren els propietaris del mateix al 100%, per cobrir deutes d'uns altres dels seus negocis.

La Fiscalia demana quatre anys de presó per a cada acusat pels delictes d'acord abusiu i apropiació indeguda, mentre que l'acusació particular afegeix un delicte d'administració deslleial i demana quatre anys i vuit mesos. A més, reclama una indemnització de tres milions d'euros per a la denunciant, una empresària hotelera mallorquina, i l'abonament de la quantitat del préstec, 46 milions d'euros, a la mercantil de l'hotel, Efesyde.

L'hotel és el Secrets Silver Sands, en la Riviera Maya (Cancún). La Fiscalia sosté que els acusats es van prevaler de la seva posició en Efesyde per adoptar una sèrie d'acords "amb el clar propòsit d'obtenir un benefici particular", sabent que perjudicarien l'empresa.

En concret, el juliol de 2010 van contractar un préstec hipotecari amb Sa Nostra per import de 46,3 milions, gravant l'hotel, que era l'únic bé de la societat, i com a prestataris solidaris del crèdit figuraven altres negocis "els deutes dels quals no tenen a veure" amb l'empresa de l'hotel, segons el relat de la fiscal. Així, segons la Fiscalia, es va destinar part del préstec a satisfer deutes d'aquestes altres empreses.

El 2012, l'hotelera mallorquina va guanyar un litigi per la propietat de l'hotel. El Tribunal Superior de Justícia d'Amsterdam va declarar que una ampliació de capital acordada el 2009 -que va disminuir la quota de la denunciant en la societat- va ser un acord realitzat amb males pràctiques, i va anul·lar l'emissió de les accions d'Efesyde.

"HAVIEN DE SALVAR EL SEU PATRIMONI"

En el judici celebrat aquest dimecres, els acusats han reconegut l'existència del préstec però qüestionen el perjudici causat a la denunciant. Per la seva banda, aquesta ha explicat que en finalitzar les obres "va haver-hi un problema de liquiditat per engegar l'hotel" i que els seus socis no van posar les quantitats acordades, sinó que van dir van optar pel crèdit de Sa Nostra.

La dona també ha assegurat que ni l'hotel ni la societat tenien deutes, i que els acusats li van manifestar "que havien de salvar el seu patrimoni".