8 de juliol de 2019

El Jutjat aixeca la prohibició d'abandonar Eivissa per un dels investigats per la desaparició de Nuria Escalante

PALMA DE MALLORCA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El titular del jutjat d'instrucció número 4 d'Eivissa, Santiago Pinsach, ha aixecat la prohibició d'abandonar l'Illa per a un dels investigats per la desaparició de Nuria Escalante, que havia sol·licitat modificar aquesta mesura cautelar per poder traslladar-se a una altra Comunitat Autònoma.

Segons han informat a Europa Press fonts properes al cas, la mesura ha estat deixada sense efecte i substituïda per retirada del passaport i prohibició d'abandonar el territori nacional. A més, l'investigat haurà de comparèixer cada dilluns en un Jutjat de la seva Comunitat Autònoma de residència. L'acte es va dictar a principis d'aquest mes.

Cinc persones estan sent investigades per la desaparició de Nuria Ester Escalante, de 52 anys, a Eivissa. L'investigat que ha aconseguit l'aixecament de la mesura cautelar va ser el primer a sortir de presó, al desembre.

La defensa de l'investigat, que exerceix l'advocada Marta Matarredona, va sol·licitar aixecar la mesura cautelar al·legant que l'home sofreix assetjament a la Illa a causa de la seva imputació i la repercussió mediàtica d'aquest cas.

La defensa va explicar que l'home no trobava feina i que l'insultaven pel carrer, i va alertar del perjudici per al seu defensat posat que el termini límit d'instrucció s'ha allargat fins al maig de 2020, després que el jutge declarés la causa complexa. La Fiscalia no es va oposar a la seva petició.

Al gener van quedar en llibertat amb mesures cautelars altres tres detinguts i a l'abril va ser excarcerat el principal sospitós, un polonès de 37 anys. Al febrer va participar en una reconstrucció de les últimes hores que va poder passar la dona en zones de Sant Antoni. L'home va confirmar que el dia de la desaparició havia estat passejant amb la desapareguda, però va insistir que ell no és la persona que apareixia en determinats fotogrames gravats per càmeres de seguretat al carrer.

La dona, natural d'Alacant, va desaparèixer a l'octubre de 2018. Acabava d'arribar a la illa per cercar feina. Les detencions van tenir lloc al novembre i la Guàrdia Civil va rastrejar cases abandonades de Sant Antoni, pous i torrents a la recerca del cos de la desapareguda.