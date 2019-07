4 de juliol de 2019

El Jutjat arxiva provisionalment la querella de Fevitur contra Noguera per les restriccions al lloguer turístic

PALMA DE MALLORCA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La titular del Jutjat d'Instrucció número 5 de Palma, Ana San José, ha arxivat provisionalment la querella per prevaricació interposada per la Federació Espanyola d'Associacions d'Habitatges i Apartaments Turístics (Fevitur) contra l'exalcalde de Palma, Antoni Noguera, per la prohibició de la comercialització de l'habitatge d'ús turístic en habitatges plurifamiliars en tot el municipi.

La magistrada no aprecia indicis de delicte -ni de prevaricació administrativa ni urbanística- "doncs no concorre una contradicció palesa i intolerable amb l'ordenament jurídic que desbordi la legalitat d'una manera evident o que constitueixi exercici arbitrari del poder".

((Hi haurà ampliació))