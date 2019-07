18 de juliol de 2019

L'actriu Catalina Solivellas serà la delegada de Cultura del Govern

PALMA DE MALLORCA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern nomenarà aquest divendres a l'actriu Catalina Solivellas com a nova delegada de Cultura, segons han confirmat fonts de l'Executiu.

Cal recordar que la nova estructura de l'Executiu no compta amb una Conselleria de Cultura, sinó que l'àrea s'ha integrat en la Conselleria de Presidència. En lloc d'una Direcció general, el Govern per a l'etapa 2019-2023 va crear una Delegació de la Presidència per a la Cultura, assimilada en rang.

Aquesta delegació s'encarregarà, entre altres funcions, de la difusió i foment de la cultura, promoció en l'exterior, llibres i propietat intel·lectual, biblioteques, museus, arxius i equipaments culturals, patrimoni històric, registre de béns d'interès cultural i l'oficina Film Commission.

A més, el Consell de Govern també nomenarà a l'advocada María Durán com a directora de l'Institut Balear de la Dona (IbDona). En la legislatura passada, el càrrec va estar ocupat per Rosa Cursach, actualment en el Consell de Mallorca.

Així, en la Conselleria de Presidència quedaran per nomenar els nous directors generals de Coordinació i de Drets i Diversitat, que no està previst que es designin en el Consell de Govern d'aquest divendres.

NOMENAMENTS EN LA CONSELLERIA DE YLLANES

Així mateix, en la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius que dirigeix Juan Pedro Yllanes (Podem), el Consell de Govern nomenarà aquest divendres a Julio Batle com a director general de Política Industrial i a Miquel Piñol com a director general de Comerç.

Divendres passat, el Consell de Govern també va designar a Núria Rigués com a directora general d'Innovació.