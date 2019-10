30 de setembre de 2019

L'acusat del crim en l'antic Delfinari de Ses Salines admet els fets però assegura que no volia matar-lo

PALMA DE MALLORCA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

P.B., un home de 52 anys acusat de matar un altre home de 57 anys en l'antic Delfinari de Ses Salines de Sant Jordi (Sant Josep de sa Talaia, Eivissa) el març de 2017, ha admès aquest dilluns els fets però ha assegurat que la seva intenció no era matar-lo. La Fiscalia ha rebaixat la seva petició de pena inicial de 18 a nou anys doncs aprecia que el processat sofreix un trastorn mental.

Davant el Tribunal del Jurat de l'Audiència Provincial de Balears, l'home, que residia a l'edifici abandonat del delfinari, ha admès que va copejar a l'altre amb una barra de ferro en diverses ocasions, encara que, tal com ha dit, "no sabia" on el copejava perquè "estava fosc".

Segons ha relatat, ell i la víctima van tenir una discussió prèvia en la qual, segons ha assegurat, aquesta el va amenaçar amb un martell.

Després d'això, ha admès que quan la víctima estava dormint va anar a atacar-la però que, de seguida, "va saltar" cap a ell. A més, ha assegurat que quan es va donar compte del que havia passat es va quedar en 'xoc'. "No tenia antecedents, he viatjat pel món i mai he tingut un problema", ha dit.

Encara que en el seu escrit d'acusació inicial el Ministeri Fiscal sol·licitava una pena de 18 anys de presó per assassinat, ha canviat la tipificació dels fets d'assassinat a homicidi.

Així, ha rebaixat la seva petició de pena a nou anys, ja que aprecia un trastorn mental en l'acusat i, entre altres consideracions, sosté que no tenia intenció de posar fi a la seva vida.

Durant el judici, un dels guàrdies civils que va instruir el cas ha manifestat que quan van arribar al lloc del crim, el sospitós, i una altra persona que també vivia aquí, estaven presents. Aquí, l'acusat els va explicar que la víctima havia caigut per la finestra i s'havia copejat amb un dipòsit d'aigua. Més tard, ja en seu policial, l'acusat va canviar la seva versió i va admetre que l'havia copejat amb una barra de ferro.

El metge forense que es va fer càrrec de l'estudi del cadàver ha explicat que el cos presentava principalment dues lesions, una en el crani, amb quatre ferides i una altra en el tòrax que i que ja per separat ambdues eren "capaçes de causar la mort".

També ha dit que el més probable és que l'atac es produís quan la víctima estava dempeus, ja que "resulta molt difícil" que les lesions s'originessin amb la víctima tombada.

En el judici ha intervingut una psicòloga que va atendre a l'acusat i ha explicat que aquest sofreix un trastorn de personalitat "esquizotípic" que el fa "més vulnerable a qualsevol situació d'estrès". Així, ha dit que al moment dels fets podria haver sofert aquesta "afectació" però ha matisat que no ho pot confirmar.

El veredicte del jurat es donarà a conèixer, probablement, aquest mateix dilluns, encara que la decisió podria saber-se més endavant.