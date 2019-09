16 de setembre de 2019

L'acusat d'incendiar la casa de la seva ex-parella nega els fets i diu que estava de festa a Magaluf

PALMA DE MALLORCA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jove de 23 anys acusat de calar foc a la casa de la seva exparella quan la mare i el fill petit d'aquesta es trobaven a l'interior ha negat els fets i ha explicat que la nit del succés va estar de festa a Magaluf.

La Fiscalia demana una condemna d'11 anys de presó per un delicte d'incendi amb perill per a la vida de les persones per aquests fets que van tenir lloc al voltant de les 06.00 hores del 16 d'abril de 2017.

Davant l'Audiència Provincial de Balears aquest dilluns, l'acusat ha negat ser l'autor de l'incendi i ha explicat que va estar a Magaluf aproximadament fins a les 06.00 hores, moment en el qual va tornar a Palma, on va arribar al voltant de les 06.30 hores. Aquí, es va trobar amb la seva exparella, segons ha explicat.

Durant la seva declaració com a testimoni, la seva exparella ha assenyalat que després de rebre una trucada de la seva mare informant-la que s'havia calat foc a la galeria annexa a la cuina de la seva casa, va procedir a parlar amb l'acusat al seu domicili perquè sospitava que podia haver causat l'incendi.

Una vegada a la seva casa, ell va negar haver estat l'autor dels fets i, al principi, li va dir que l'estimava, encara que, segons ha explicat la jove, després es va posar violent.

D'altra banda, la jove ha explicat que la seva relació va durar uns dos anys i que passats uns vuit mesos ell va començar a donar-li empentes, a estirar-li del cabell i que, ja més avançada la relació, li va arribar a "pegar fort" i a amenaçar-la de cremar-la a ella, a la seva mare i al seu cotxe.

De fet, la mare, que no tenia una bona relació amb l'ex de la seva filla, ha explicat com una vegada la va fer fora de la seva casa i que aquest va amenaçar-la cridant: "Ja veuràs".

L'exparella de l'acusat ha detallat també que aquesta mateixa tarda ell la va amenaçar i insultar quan es van trobar a Palma de manera casual. Posteriorment, mitjançant serveis de missatgeria instantània també li va dir que "l'anava a fer-la grossa".

Durant el judici, també ha declarat un tècnic policial que ha explicat que el foc no es va produir de "manera fortuïta" i que hi va haver "intervenció humana". "Amb un simple paper encès era suficient perquè es calés foc", ha explicat abans de precisar que el foc es podia encendre fins i tot des de fora de la galeria, ja que aquesta estava separada del passadís per una reixeta.

En les seves conclusions definitives, tant la Fiscalia com l'acusació particular han mantingut la seva petició de condemna i, per la seva banda, la defensa ha demanat la seva absolució.

La Fiscalia demana també una ordre d'allunyament per un període de deu anys i una indemnització d'uns 3.800 euros pels danys morals i pels desperfectes a la casa.