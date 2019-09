10 de setembre de 2019

L'Aemet eleva a taronja l'alerta per precipitacions en Balears entre aquest dimarts i dimecres

Avisos per meteorologia adversa a Baleares.

Avisos per meteorologia adversa a Baleares. AEMET

El trànsit marítim en el Port de Ciutadella (Menorca) ha estat tancat totalment

PALMA DE MALLORCA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

L'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) a Balears ha elevat a alerta taronja l'avís per precipitacions i tempestes en Balears entre aquest dimarts i dimecres.

Així mateix, ha informat que una línia de ruixats acompanyat de tempesta s'ha format enfront de la Serra de Tramuntana i podria afectar aquesta zona en la propera hora.

Per la seva banda, el SEIB 112 ha informat que el trànsit marítim en el Port de Ciutadella (Menorca) ha estat tancat totalment a causa de la meteorologia adversa.

Per la seva banda, la Direcció General d'Emergències i Interior (DGEI) ha decretat l'Índex de Gravetat 1 (IG-1) del Pla Especial per fer front al risc de fenòmens meteorològics adversos (Meteobal) davant la previsió de tempestes i pluges intenses en Balears a partir d'aquest dimarts a les 08.00 hores.

La Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització ha recomanat extremar les precaucions en els desplaçaments per carretera especialment aquest dimecres, dia d'inici del curs escolar.

Cal destacar que la depressió aïllada en nivells alts (DANA) que ha entrat pel Cantàbric i que recorrerà el país farà descendir les temperatures notablement aquest dimarts i deixarà 27 zones d'Espanya en risc per pluges, tempestes i forts vents.

En concret, Almeria, Granada, Huesca, Zaragoza, Àvila, Burgos, León, Palencia, Segòvia, Soria, Madrid, Barcelona, Girona, Castelló, Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i La Rioja estaran en risc per forts vents que podran aconseguir entre els 70-90 km/h.

Per la seva banda, Almeria, Cadis, Granada, Màlaga, Tarragona, Ceuta, Melilla, Mallorca, Eivissa i Formentera estaran en risc per vents costaners, que en el cas de Granada, Màlaga i Melilla podran registrar ones de tres metres d'alt.