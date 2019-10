16 de octubre de 2019

L'aeroport de Palma registra 24,84 milions de passatgers fins a setembre, un 3,1% més que el 2018

PALMA DE MALLORCA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

L'aeroport de Palma ha registrat 24,84 milions de passatgers entre gener i setembre de 2019, una xifra que representa un increment del 3,1 per cent en relació al mateix període del passat any, segons ha informat aquest dimecres Aena.

En concret, Son Sant Joan tanca setembre amb 3,77 milions de passatgers, 0,2 per cent més que al setembre de 2018. A més, el passatge nacional va sumar el passat mes 702.315 viatgers, un 9,4 per cent més, i l'internacional, 3 milions de passatgers, un 1,7 per cent menys.

Per mercats, Alemanya se situa en primer lloc al setembre, amb 1,32 milions de passatgers (- 1,1%). El Regne Unit està en segon lloc, amb 786.304 passatgers (- 1,5%).

Les operacions d'aeronaus van disminuir durant setembre un 3,5 per cent amb 25.718 moviments registrats, una "dada que constata la millora en l'ocupació d'avions, ja que amb menys trànsit d'aeronaus el nombre de passatgers es manté".

Entre gener i setembre, un total de 24,84 milions de viatgers han usat les instal·lacions aeroportuàries. A més, durant aquest període els mercats que més han crescut durant aquests nou mesos són Àustria (+17,9%), Bèlgica (14%) i Itàlia (+10,6%).

Respecte a les operacions, l'Aeroport de Palma ha gestionat, entre enlairaments i aterratges, 178.313 moviments, un 0,2 per cent menys que en els mateixos mesos de l'any passat.