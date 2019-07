22 de juliol de 2019

L'Ajuntament d'Eivissa inverteix 110.000 euros a renovar el parc infantil del passeig Juan Carlos I

EIVISSA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament d'Eivissa està duent a terme la renovació del parc infantil del passeig Juan Carlos I amb unes obres pressupostades en 110.779,95 euros, que es preveu que finalitzin el proper 4 d'agost.

Segons ha informat el Consistori, les obres comportaran una renovació total del parc infantil amb l'ampliació de les zones de joc, la instal·lació de més de 15 nous elements i la dotació d'un paviment continu de seguretat.

La zona per a nens d'un a quatre anys passarà de 163 a 223 metres quadrats, amb una delimitació específica de l'espai i la substitució del formigó per un altre paviment.

La zona de quatre a 12 anys s'ampliarà de 163 a 197 metres quadrats, instal·lant-se nous jocs i un paviment de seguretat. En total, s'instal·laran més d'una quinzena d'elements, com una tirolina. També es mantindran elements en bon estat, com un gronxador per a persones amb discapacitat.

L'edil d'Urbanisme, Elena López, ha declarat que l'actuació "és una més dins del Pla de millora i creació de nous espais infantils als barris de la ciutat", afegint que es dóna així continuïtat a una planificació iniciada la passada legislatura.