22 de agost de 2019

L'Ajuntament de Manacor diu que hi ha hagut "mala praxi" en el cementiri i demanarà responsabilitats

PALMA DE MALLORCA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

L'equip de govern de l'Ajuntament de Manacor ha assegurat aquest dijous, després de la troballa de centenars de cossos sense sepultar en unes sales del cementiri del municipi, que estan davant "un cas de mala praxi", per la qual cosa no descarten "demanar explicacions i responsabilitats".

Així s'ha expressat l'Ajuntament en un comunicat en el qual han subratllat que treballen "per resoldre, com més aviat millor, i amb la màxima transparència possible" la situació.

Aquest dijous ha transcendit que centenars de cossos sense sepultar i caixes amb restes òssies han estat trobats en el cementiri de Manacor, dins d'unes sales que portaven anys sense obrir-se. Segons han informat a Europa Press fonts de l'Ajuntament, dos regidors de l'actual equip de govern van trobar els cossos per casualitat en una visita. Van decidir obrir les sales, pel que van haver de forçar la porta amb una palanca, ja que ningú en el consistori tenia les claus.

En el comunicat oficial, l'equip de govern explica que des de que van conèixer la situació ho van posar en coneixement de les autoritats policials i judicials per "aclarir els fets".

"Sembla que estem davant un cas de mala praxi", han indicat des de l'Ajuntament. Segons el consistori, "tot indica" que els cossos van ser traslladats amb motiu de les obres de reforma entre 1982 i 1983 i que no es van retornar als seus nínxols una vegada finalitzats els treballs.

"Encara que és una situació creada fa anys i no solucionada fins avui, de moment, demanem prudència", han conclòs des de l'equip de govern, que també ha reclamat "respecte davant un tema tan sensible per a la ciutadania".