13 de setembre de 2019

L'Ajuntament de Marratxí multa 5 veïns d'altres municipis per practicar el "turisme d'escombraries"

PALMA DE MALLORCA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

L'àrea de Medi ambient de l'Ajuntament de Marratxí ha multat amb 300 euros a cinc veïns d'altres municipis per "infraccions lleus" en llançar abocaments irregulars de residus en àrees d'aportació d'aquesta localitat, en una pràctica coneguda com a "turisme d'escombraries".

Segons ha informat aquest divendres el Consistori en un comunicat, l'àrea de Medi Ambient i la Policia del municipi han desenvolupat conjuntament una campanya de controls, entre els dies 19 d'agost i 7 de setembre, que s'ha resolt amb un total de 39 intervencions, cinc de les quals han derivat en sancions econòmiques.

Des de l'Ajuntament han indicat que La Llei de residus i sòls contaminants de Balears, aprovada aquest any, estableix explícitament com a infracció lleu "el dipòsit de residus en contenidors aliens als del terme municipal propi, sempre que el municipi receptor no tingui el mateix sistema de recollida".

Les àrees que han estat objecte de control han estat aquelles en les quals el Consistori tenia sospita de suposades infraccions: carrer Major, Sa Bassa, Lliri, És Figueral (àrea d'aportació de la pista de futbol sala), Camí de Son Ametller, Camí de sa Fita, Camí de Muntanya (Ses Trempes), carrer Gerani i avinguda Can Carbonell.

El regidor de Seguretat Ciutadana de Marratxí, Pedro López, ha explicat que "pel volum de residus que es dipositen de manera irregular en diferents àrees d'aportació del municipi", esperaven detectar més infractors. Encara així, la valoració que fan de la campanya és "positiva".

Per la seva banda, la regidora de Medi ambient, Cristina Alonso, ha indicat que "la ciutadania no és conscient del cost que suposen aquests abocaments incontrolats en termes de recursos econòmics i logístics, a més del dany que es causa en el medi ambient". L'Ajuntament calcula que aquesta pràctica pot suposar un cost aproximat de 200.000 euros per a les arques municipals.

El Consistori de Marratxí té previst seguir amb la campanya d'inspeccions i sancions, que s'ha iniciat en aquesta primera fase.